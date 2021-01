Napoli, Osimhen positivo al Covid-19. Il Mattino: "Rischio multa per l'attaccante"

Ieri brutta tegola per il Napoli: Osimhen positivo al Coronavirus. Il periodo buio dell'attaccante prosegue e il nuovo anno comincia nel peggiore dei modi. Anche se adesso l'attaccante rischia una multa da parte della società considerata la festa organizzata qualche giorno prima per il suo compleanno in Nigeria. Festa in cui nessuno indossa la mascherina e dove non è stato osservato distanziamento sociale. I video e le foto sono circolate sui social e il club azzurro sta approfondendo la situazione. Tutto rinviato per quanto riguarda il suo ritorno in campo. A scriverlo è Il Mattino.