Napoli, per l'attacco c'è anche Mateo Retegui. A centrocampo spunta Brescianini

Attacco da rifare in casa Napoli. Gli azzurri molto probabilmente a fine stagione saluteranno Victor Osimhen ma anche il futuro di Giovanni Simeone è incerto, dato che il Cholito è pronto a valutare nuove opportunità. Per questo motivo il club partenopeo, come riporta anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sta valutando anche l'opzione legata a Mateo Retegui del Genoa.Il 24enne sta facendo molto bene al suo primo anno in Italia ed è in corsa anche per una maglia in vista di Euro 2024.

Il profilo dunque piace sebbene il Napoli monitori anche altre situazioni. Un'altra pista molto calda porta a Jonathan David, attaccante che il Lille valuta 50 milioni di euro. Stesso valore per Santiago Gimenez, attaccante messicano in forza al Feyenoord. La valutazione di Retegui è certamente inferiore ed il Napoli dunque potrebbe pensarci sul serio. Gli azzurri seguono con attenzione anche Georgiy Sudakov, per cui lo Shakthar chiede più di 50 milioni di euro. A centrocampo invece piace Marco Brescianini del Frosinone.