Per l'Italia sono percentuali bulgare. QS: "24° risultato utile consecutivo per Mancini"

"24° risultato utile consecutivo per Mancini". Questo il titolo che il QS dedica in edicola stamattina all'Italia. I calciatori non sono stati brillantissimi e storciamo il naso dopo un 2-0 senza rischiare, ma la differenza l'hanno fatta le tante alternative in panchina che hanno permesso al ct di ottenere il 24° risultato utile di fila. Per non perdersi deve dominare sempre, ma è ovvio che gli imprevisti sono dietro l'angolo come per esempio è stato per l'infortunio accorso a Kean. Per l'Europeo però il tempo c'è, la condizione degli undici titolari non può essere al top, ma per il momento ci si accontenta di vittorie auspicando di segnare sempre molto per non complicarsi la vita.