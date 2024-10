Roma, è l'ora di Hummels: il difensore verso una maglia da titolare contro la Dinamo Kiev

vedi letture

Mats Hummels è pronto a prendersi la Roma. Il centrale tedesco, arrivato nella Capitale dopo essersi svincolato dal Borussia Dortmund, vuole subito scendere in campo. "Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l'Inter, ma giocherò senz'altro contro la Dinamo Kiev". Sono queste le sue parole inequivocabili e mister Ivan Juric è pronto a concedergli una possibilità in campo.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore andrà ad occupare il ruolo di centrale nella retroguardia a tre e con la sua esperienza è pronto ad aiutare i compagni nelle difficoltà. Molto probabilmente scenderà in campo dal primo minuto contro gli ucraini in Europa League mentre sarà comunque a disposizione contro i nerazzurri alla ripresa del campionato.