Serena al QS: "Inter-Juve, le assenze possono favorire i nerazzurri. Conte, manca l'allegria"

In un'intervista esclusiva al QS Aldo Serena ha espresso così il suo pensiero sulla gara di domani tra Inter e Juventus: "Le assenze potrebbero fare la differenza. La Juventus ne ha almeno quattro di livello, l'Inter solo D'Ambrosio. Credo che in una sfida come questa, dovendo affrontare Lukaku, la mancanza di uno come De Ligt si possa sentire". E su cosa manca all'Inter: "L'Inter mi sembra una squadra che si applica molto, diligente, in cui tutti cercano di accontentare l'allenatore ma manca un po' di libertà di agire e di vivere la partita con un pizzico di allegria in campo".