Spalletti fa le prove Champions. Il Mattino: "Napoli, per il centrocampo c'è Grillitsch"

Tra campo e mercato. Nasce il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Oggi la presentazione del nuovo tecnico azzurro che darà il via al nuovo corso. Scrive Il Mattino: "Napoli, Spalletti fa le prove Champions. per il centrocampo c'è Grillitsch". Il tecnico lancerà l'assalto quest'oggi alla Champions, sfuggita negli ultimi due anni. Servirà anche il calciomercato: nel mirino per il centrocampo c'è Florian Grillitsch, austriaco dell'Hoffenheim. Ha fatto molto bene durante l'Europeo con la sua nazionale.