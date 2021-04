Superlega sospesa. Repubblica: "Le inglesi rinunciano, il torneo non parte"

La Repubblica esordisce in edicola questa mattina con la frase seguente: "La notte, e a questo punto la fine, della Superleague si consuma a Chelsea. Il torneo è sospeso". Ieri pomeriggio è successo il finimondo davanti a Stamford Bridge dove un migliaio di tifosi di cui molti senza mascherina ha assediato lo stadio prima del match con il Brighton ed il pullman è stato bloccato per 30 minuti. Così Abramovich ha ordinato di uscire, come il Manchester City e come il Liverpool con Henderson che ha commentato: "La Superleague non ci piace. E non la permetteremo. You'll never walk alone". La resistenza dell United finisce, l'Arsenal si scusa. Le spagnole Atletico Madrid e Barcellona meditano l'addio, poi ci ripensano, ma fino a quando? In Inghilterra il calcio è comunità, tradizione e molti avranno sottovalutato Boris Johnson e il suo potere. Un ragazzo ieri aveva scritto: "Non toglietemi le trasferte al gelo di Stoke!". Sintetizza in pieno quello che è il significato di questo gioco.