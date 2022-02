Vernazza sulla Gazzetta: “Il Napoli in corsa con Milan e Inter. Allegri dissimula ma è tattica”

Sebastiano Vernazza ha scritto un fondo su La Gazzetta dello Sport riguardo alla lotta al vertice: “Il Napoli si sfila dal “ciapanò”, il tressette al contrario, il gioco in cui vince chi prende di meno. Napoli “ciapasì” all’Olimpico: ha battuto la Lazio del grande ex Sarri e ha acciuffato il Milan in cima alla classifica. […] Il Napoli non è “pronosticabile”, può tutto e niente, ma nella sua discontinuità è continuo, bene o male è sempre rimasto aggrappato alla zattera dello scudetto, assieme a Milan e Inter. […] La nuova Juventus formato Vlahovic finge di essere interessata soltanto al quarto posto Champions e inquieta il gruppetto dei fuggitivi. Massimiliano Allegri, livornese astuto, di “gabbione” e di scoglio, assicura che lo scudetto non lo riguarda perché per agguantarlo serviranno almeno 84 punti e la sua Juve, che combinazione, arriverebbe al massimo a quota 83, se vincesse tutte le undici partite rimanenti. Ma dove sta scritto che lo scudetto quest’anno sarà assegnato dagli 84 punti in su? Da nessuna parte, lo sostiene Allegri perché gli conviene restare coperto e allineato, e viaggiare a fare spenti nella notte”.