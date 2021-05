Achraf Hakimi giura amore all'Inter: dopo il cambio mostra lo Scudetto e promette di restare

vedi letture

Achraf Hakimi giura amore all'Inter. Il laterale marocchino, inquadrato dalle telecamere dopo la sostituzione, ha fatto segno di voler restare in nerazzurro indicando lo Scudetto e poi a terra, quasi a dire: "Io resto qua". Un modo diretto per provare a mettere subito a tacere i rumors di mercato che lo vogliono nei piani del Bayern Monaco (e non solo) in vista della prossima stagione