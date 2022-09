Adani: "La Juve non gioca e non fidelizza la gente, che allo stadio è sempre meno"

Nel corso di ‘90° Minuto’, Daniele Adani analizza così il momento vissuto dalla Juventus alla luce del ko subito oggi contro il Monza: “Se trovate uno, uno solo, che dice che c è anche una sola cosa che funziona nella Juventus, è un bugiardo. Io dico che ci sono tante cose negative, la Juventus non gioca, non fidelizza la gente che è sempre meno allo stadio. Andare a vedere una partita allo stadio costa e i sacrifici alla fine devono meritarseli”.