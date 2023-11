Ag. Rabiot: "Una falsità di 10 milioni di commissione chiesti allo United. Adrien voleva la Juve"

In una lunga intervista concessa.a Sportweek, Veronique Rabiot, la madre del centrocampista della Juventus Adrien, ha raccontato come andò la trattativa con il Manchester United che vide il giocatore vicinissimo a lasciare la Juventus. Ma l'affare non si concretizzò e non per una richiesta di commissione altissima da parte dell'agente del francese: "Tutto falso. Lo United mi ha voluto incontrare per illustrare l’interesse per Adrien, ma non abbiamo mai parlato di soldi nel dettaglio perché lui ha deciso rapidamente di restare a Torino. Non c’è mai stata una vera trattativa e con il Manchester United siamo in ottimi rapporti".

Il rinnovo di un anno con la Juve.

"È stata una mia idea. All’inizio il club non era d’accordo, ma ho ottenuto un anno in più con un sostanzioso aumento. È un rinnovo innovativo. L’Europeo è solo un elemento vagliato. Non va sottovalutato il percorso di Adrien alla Juventus, il suo impegno, il suo peso nella squadra".