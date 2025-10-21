Inter, Zielinski: "È sempre bello dimostrare la nostra forza. Napoli? È una partita speciale"

Piotr Zielinski ha ritrovato la titolarità con l'Inter a Bruxelles. Il centrocampista, in campo per 90 minuti contro il Saint-Gilloise, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così dopo il 4-0 in Belgio: "È sempre bello dimostrare la nostra forza e la nostra qualità, abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma sapevamo che loro sono un’ottima squadra, sono campioni in Belgio. Sapevamo che c’era tempo per mettere a posto le cose e lo abbiamo fatto, abbiamo vinto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti".

Adesso ci sarà il Napoli, sua ex squadra.

"Sappiamo tutti che è una partita speciale, ho giocato lì ed è stato bellissimo. Loro sono campioni in carica, ma cercheremo di vincere perché abbiamo bisogno di punti".

Nonostante un avvio complicato, l'Inter ha saputo reagire e imporsi 4-0 grazie alle reti di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu ed Esposito. In Champions la classifica vede i nerazzurri al comando insieme a PSG e Arsenal, che sono entrambe a punteggio pieno e che si candidano a un ruolo da protagoniste assolute della competizione.