Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

PSV-Napoli 6-2, le pagelle: difesa horror, si salva solo McTominay. Conte, che succede?

PSV-Napoli 6-2, le pagelle: difesa horror, si salva solo McTominay. Conte, che succede?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
martedì 21 ottobre 2025, 23:06Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: PSV-Napoli 6-2

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)
Milinkovic-Savic 5 - Subisce sei gol, ha colpe almeno su due di di questi. E non è che ne sventi degli altri. Come per tutta la squadra, la serata è negativa.

Di Lorenzo 4,5 - Poco lucido nella metà campo avversaria, colpa forse delle troppe partite giocate. Già da un po' sembra sulle gambe e stasera lo conferma. Si fa sorprendere più di una volta alle spalle.

Beukema 4 - Il ritorno in Olanda non sarà di certo da ricordare. Anzi, da archiviare al più presto. Serata difficile, con errori di ogni genere, dalla tattica individuale a quella collettiva, fino agli sbagli tecnici. Dal 60' Juan Jesus 5 - Neanche il tempo di entrare e subito un appoggio banale sbagliato, giusto per rimanere sulla stessa lunghezza d'onda dei compagni di squadra.

Buongiorno 4 - Sfortunato, sì, ma anche non ineccepibile nella postura in occasione dell'autogol. Si fa sverniciare troppo facilmente da Mauro Junior sul 3-1 del PSV. La prima dopo l'infortunio è da film horror.

Spinazzola 6 - Si conferma l'azzurro più in forma del momento, aggiungendo un altro assist alla sua collezione, in una partita fatta di fiammate, dribbling e la doppia mansione di terzino-ala. Dal 59' Gutierrez 5,5 - Il PSV entra facilmente da quel lato anche con lui in campo.

Gilmour 5 - Un'altra prestazione da dimenticare. Neanche il tempo di metabolizzare quella di Torino, che ne sforna un'altra molto simile. E anche stasera un suo tocco all'indietro quasi non vale un gol per gli avversari. Dal 59' Lang 5,5 - Il grande ex di giornata entra nel momento più complicato e non riesce a cambiare le cose.

Politano 5,5 - Sicuramente è tra gli azzurri che più provano a fare qualcosa, ma anche lui cala alla distanza. Dal 73' Neres s.v.

Anguissa 5 - Sul 2-1 tiene l'uomo giusto, ma lo molla sul più bello. E indovinate chi fa gol? Sì, proprio quell'uomo lì. Un abbaglio in una serata in cui fa fatica a incidere anche dall'altro lato.

De Bruyne 5 - Nel primo tempo tocca meno palloni del suo portiere: colpa sua o di Conte? Si risentono le voci di un equivoco tattico tra lui e il suo allenatore. Uno come lui non dovrebbe giocare più vicino alla porta avversaria? Dall'83' Elmas s.v.

McTominay 6,5 - Al rientro dopo l'assenza di Torino, ritrova il gol con un bell'inserimento e un'incornata vincente e si regala pure la doppietta alla stessa maniera. In generale è tra i più attivi, fin quando il Napoli resta in partita. A volte cambia anche fascia per sconquassare l'ordine della difesa avversaria, senza però un l'esito desiderato.

Lucca 4,5 - Per una mezzora fa bene ciò che gli chiede Conte: lavoro spalle alla porta e smistamento del pallone sulle fasce. Ma nell'ultimo terzo di campo non è mai determinante. Ha un paio di palloni buoni e li cestina.

Antonio Conte 4 - Dopo una disfatta del genere, il voto più basso non può che essere il suo. Un Napoli irriconoscibile per più di un'ora, quasi come se stesse vivendo una crisi di rigetto verso le novità tattiche che sta provando ad apportare. Che succede? Bisogna fare un passo indietro e tornare alle certezze della scorsa stagione? Solo una serata storta o qualcosa di più profondo? Interrogativi che gli disturberanno il sonno per diverse notti.

PSV EINDHOVEN (A cura di Paolo Lora Lamia)
Kovar 6 - Poco da rimproverarsi sulla rete dello svantaggio. Per il resto, vive una serata sostanzialmente da spettatore non pagante.

Flamingo 6 - Tra i tanti della serata con un passato in Italia, viene messo sulla destra per arginare McTominay. Certamente non ci riesce sul gol, dividendosi però con Til la responsabilità di una marcatura non ferrea sullo scozzese. Molto meglio dopo l'intervallo.

Schouten 6,5 - Puntale nelle chiusure difensive. Spicca quella che evita la possibile stoccata di Lucca e avvia la manovra del secondo gol olandese. Nella ripresa, visto anche l'ampio punteggio, sale di più e si rende pericoloso.

Gasiorowski 5,5 - Ha un gran da fare con Lucca che, pur non rendendosi troppo pericoloso, lo mette in difficoltà in più occasioni costringendolo al fallo da ammonizione già nei primi 45 minuti. Non a caso, la sua gara dura solo un tempo. Dal 46' Obispo 6 - Seconda parte di gara abbastanza tranquilla, durante la quale contiene Lucca senza troppi affanni.

Salah-Eddine 6 - L'ex Roma spinge poco o nulla, lasciando la fase offensiva a Perisic e preoccupandosi più di contenere Politano. Prova buona sul piano dell'abnegazione. Dall'84' Dest sv.

Saibari 7,5 - Prova da applausi per il numero 34, che giganteggia in mezzo al campo e accompagna anche con grande costanza l'azione offensiva. Proprio lui è il finalizzatore dell'azione che consente al PSV di portarsi sul 2-1. Dall'88' Wanner sv.

Mauro Junior 7 - Prova in crescendo per il numero 17, guardingo nel primo tempo e incontenibile nel secondo. Sono continui e decisivi, infatti, i suoi inserimenti offensivi dopo l'intervallo. Grazie a uno di questi, serva a Man il pallone del 3-1.

Veerman 6,5 - Tocca tantissimi palloni, mettendo il piede in gran parte delle azioni della squadra di casa. Non cala mai di intensità e attenzione nei 90 minuti.

Man 8 - L'ex Parma è uno spettacolo. Dopo aver costretto Milinkovic ad una super parata nel primo tempo, si scatena nella seconda frazione di gioco con una doppietta da applausi.

Til 6,5 - Non agisce da vero e proprio riferimento offensivo, ma talvolta si abbassa per accendere la manovra. Suo, per esempio, il passaggio che manda in rete Saibari. Manca di poco il gol in diverse circostanze. Dall'84' Pepi 6,5 - Spegne le speranze napoletane date dal gol di McTominay, ristabilendo la distanza di sicurezza con la rete del 5-2.

Perisic 6,5 - Con la sua esperienza e la sua qualità, sa essere sempre un pericolo per la difesa avversaria. Un suo cross propizia l'autorete di Buongiorno. Dall'84' Driouech 7 - In circa 10 minuti, mette Pepi in condizione di segnare il 5-2 e poi realizza la sesta rete biancorossa. Impatto dunque decisamente col botto.

Peter Bosz 7,5 - Al netto dei demeriti del Napoli, il suo PSV merita tutti gli elogi possibili. Squadra aggressiva, capace di creare palle gol in grande quantità e di finalizzarle. Il resto d'Europa è avvisato: può essere un underdog di questa Champions.

Articoli correlati
L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte... L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte
Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati... Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Inter, Chivu ha già scelto l'assetto anti-Napoli: Lautaro-Bonny, di nuovo insieme... Inter, Chivu ha già scelto l'assetto anti-Napoli: Lautaro-Bonny, di nuovo insieme in attacco
Altre notizie Serie A
L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte... L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte
Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"... TMWJuve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"
Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati... Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti" TMWJuve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione... Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"... Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tameze alla ribalta: al Torino scala le gerarchie e punta al rinnovo del contratto
Immagine news Serie A n.2 Pisa, trasferte vietate ai tifosi. Il sindaco: "Contrariato, gli scontri si potevano evitare"
Immagine news Serie A n.3 L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte
Immagine news Serie A n.4 Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Immagine news Serie A n.6 Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.3 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.6 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?