Atalanta, Hateboer out nella sfida contro la Lazio: problemi al piede per l'olandese

Hans Hateboer non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani in Coppa Italia contro la Lazio. Il laterale olandese ha infatti riportato un problema al piede nella gara contro il Milan e in attesa di capire eventuali tempi di recupero resterà a riposo nella sfida contro i biancocelesti.