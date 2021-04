Ballardini 100 e lode: traguardo importante per il tecnico che sta conducendo in salvo il Genoa

Con quella faccia un po' così. Quell’espressione un po' così. Di chi ama ed è amato a Genova. Il legame fra Davide Ballardini, la città e il Genoa è più saldo che mai, con il tecnico ravennate da sempre nel cuore dei tifosi e viceversa. Giunto alla sua quarta avventura, lo Zio Balla - come lo chiamano i sostenitori - ha saputo tirare fuori la squadra da una posizione di classifica davvero complicata conducendola fuori dalla zona pericolante. I numeri parlano per lui: 25 punti ottenuti in 17 partite, una media di 1,47 a partita, e 15 reti incassate.

100 e lode - Nella giornata di ieri, il mister ha raggiunto il traguardo delle 100 panchine all’ombra della Lanterna. Un traguardo importante, un percorso iniziato il 10 novembre 2010 al posto di Gian Piero Gasperini. Una vittoria per 1-0 contro il Bologna con rete di Omar Milanetto. Nel mezzo una lunga storia d’amore condita con partenze e ritorni ma sempre salvezze raggiunte con più o meno tranquillità. L’ultimo ritorno, per ordine di tempo, è stato lo scorso dicembre quando è venuto in soccorso ad un Grifone ultimo in classifica facendogli rialzare la testa. Prima della gara contro la Fiorentina, il capitano ha consegnato al suo mister una maglia celebrativa. Davide Ballardini raggiunge le 100 presenze. La lode l’ha conquistata rialzando, ancora una volta, il Genoa.