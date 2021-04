Benevento-Parma, le formazioni ufficiali: Man e Gervinho con Pellè, Inzaghi conferma Gaich

Dubbio modulo per Pippo Inzaghi, che contro il Parma sembra intenzionato a confermare il 3-5-2: da capire la posizione di Improta, che col suo eclettismo potrebbe spostarsi sulla fascia o agire dietro le punte, con Depaoli che a quel punto sarebbe il terzino destro e Barba quello sinistro. A centrocampo il tecnico dei sanniti sceglie Schiattarella, Ionita ed Hetemaj, mentre davanti confermato Gaich a dispetto del viaggio intercontinentale al fianco di Lapadula. Di seguito le formazioni ufficiali di Benevento-Parma:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Letizia, Caldirola, Foulon, Tello, Viola, Dabo, Caparari, Insigne, Di Serio, Sau, Falque.

Allenatore: Inzaghi.

Per il tecnico di Stoccarda novità in tutti i reparti, dettate tutte dalle varie assenze per infortunio e squalifica: davanti a Sepe una retroguardia sempre schierata a quattro, con Laurini che prende il posto di Conti e Gagliolo quello di Pezzella, mentre in mezzo agiranno ancora Bani e Osorio. In mezzo Hernani dà riposo a Kurtic, con Kucka e Brugman a completare il reparto. Davanti, Gervinho e Man sono le spalle per Pellè.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bani, Osorio, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Man, Pellè, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Conti, Grassi, Zagaritis, Alves, Dierckx, Busi, Camara, Kurtic, Cyprien, Mihaila, Cornelius.

Allenatore: D'Aversa.