Benfica, Di Maria in vista dell'Inter: "Stiamo bene, ma anche loro. Sarà una gara difficile"

L'esterno del Benfica, Angel Di Maria, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di stasera contro l'Inter a San Siro in Champions League, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi, con i lusitani che andranno a caccia del riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro il Salisburgo: "Arriviamo alla partita contro l'Inter dopo aver vinto O Clasico contro il Porto. Sarà un'altra grande partita e noi siamo in un buon momento. Stiamo giocando bene, pratichiamo il calcio che il club ci chiede. E questa è la cosa più importante".

Che gara sarà contro i nerazzurri?

"Con l'Inter sarà una partita a sé, è una gara di Champions contro una finalista della scorsa edizione e che ora è in testa in campionato. Anche i nerazzurri stanno attraversando un ottimo momento e sarà una partita difficile".

Cosa pensa della Serie A dopo averci giocato con la maglia della Juventus?

"Il calcio italiano l'ho vissuto l'anno scorso, è un ambiente fantastico, molto appassionato. Ma noi dobbiamo restare concentrati al 100% su noi stessi".

Chi teme dell'Inter?

"È difficile parlare solo di questo o quel giocatore, perché l'Inter ha tanti calciatori di grande qualità e dovremo dare tutti il 100% per ottenere un buon risultato".