Bisseck: "E' bello vivere a Milano. Che emozione l'incontro con Travis Scott"

vedi letture

Nel corso dell'intervista esclusiva concessa ai canali ufficiali della Lega di Serie A, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha commentato la sua esperienza in nerazzurro specialmente legata alla città di Milano: "È bello vivere a Milano - ha commentato il calciatore della squadra di Simone Inzaghi - specialmente per me che ho sempre vissuto in piccole città. È qualcosa di nuovo per me perché c'è sempre qualcosa da fare, posti da vedere. Mi piace e basta. Anche se i prezzi degli affitti potrebbero essere più bassi, il resto è abbastanza bello".

Il giocatore nerazzurro si è poi soffermato l'incontro con Travis Scott: "Mi piace l'hip hop - ha proseguito Yann Bisseck - era ancora la pre-season quando un membro dei media mi ha chiesto se volessi andare al suo concerto. Io ho pensato: 'Perché no?'. Non mi aspettavo di incontrarlo davvero perché non sono il tipo di ragazzo che va ai concerti o roba del genere. Non mi piacciono i posti con troppa gente. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare, ma è stato super cool - ha concluso -. Uno degli aspetti più belli della vita da calciatore sono le esperienza fuori dal calcio".

Leggi le dichiarazioni di Yann Bisseck