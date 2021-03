Bologna, delusione Mihajlovic dopo il ko: "Non ricordo una decisione del Var a nostro favore"

E' un Sinisa Mihajlovic deluso, quello che si è presentato nel post gara della Sardegna Arena dopo il ko per 1-0 contro il Cagliari: "Non abbiamo fatto bene la fase offensiva e abbiamo preso gol nell’unica maniera in cui era possibile - ha detto il tecnico del Bologna -. Sono deluso perché abbiamo avuto poca fame, non c’era affatto da sentirsi appagati dopo la vittoria sulla Lazio. Mi aspettavo una prestazione migliore ma non siamo riusciti a renderci pericolosi, mi dispiace perché volevo fare punti stasera ma siamo tornati daccapo. La mano di Nandez sul colpo di testa di Sansone? Da inizio campionato a oggi non ricordo una decisione del Var a nostro favore, ma sempre e solo contro. Ripeto le stesse cose dopo ogni partita", le parole evidenziate dal sito ufficiale del club.

