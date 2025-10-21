Botta, risposta e sorpasso: ad Eindhoven succede tutto in 8', PSV-Napoli 2-1 all'intervallo

Dopo 45 minuti il PSV è in vantaggio contro il Napoli con il risultato di 2-1: i gol sono di McTominay (31'), autorete di Buongiorno (35') e gol di Saibari (39').

Mezzora alla pari

L'avvio di partita è frizzante. Il Napoli sembra in palla, tant'è che dopo un minuto arriva subito il primo tiro di Lucca e poco dopo un'altra buona azione, chiusa da un cross insidioso di De Bruyne dopo un dribbling sul portiere, con la difesa del PSV che la mette in angolo. Poi cominciano a farsi vedere anche gli olandesi: Man sfiora la rete con un bel tiro, trovando l'opposizione di Milinkovic-Savic; Til su sviluppo d'angolo manda di poco alto sopra la traversa; Mauro Junior e Flamingo pure si rendono pericolosi. Ai punti, insomma, per la prima mezzora è giusta la parità.

Botta, risposta e sorpasso

Poi, nel giro di dieci minuti, succede di tutto. Lucca e Spinazzola flirtano col gol, ci vanno solo vicini però. Chi lo trova è McTominay, che era stato in dubbio fino a poche ore dal fischio d'inizio per un problema fisico, invece gioca e segna: Spinazzola guadagna il fondo a sinistra, crossa sul primo palo, dove puntuale arriva lo scozzese con l'incornata vincente. Ma neanche il tempo di far festa, tre minuti e il PSV raggiunge gli azzurri: sfortunato Buongiorno nella deviazione di testa su cross di Perisic, il pallone finisce alle spalle di Milinkovic per l'1-1. Botta, risposta e, tempo altri quattro minuti, anche il sorpasso: il Napoli si fa trovare sguarnito su una ripartenza del PSV, con Saibari che parte in campo aperto e a tu per tu col portiere non sbaglia. Il primo tempo finisce con questo risultato, 2-1, in un Philips Stadion che sprizza entusiasmo da ogni seggiolino.

