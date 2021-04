Cagliari, Semplici: "L'abbraccio di Joao Pedro a Kurtic dimostra il valore di questi ragazzi"

vedi letture

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla così a Sky Sport dopo il successo di oggi in rimonta contro il Parma: "Abbiamo fatto una grande vittoria, una bella gara conclusa nel finale in maniera positiva. Avevamo tirato tanto, ma di fronte avevamo un'altra squadra che voleva il bottino pieno. I ragazzi non hanno mai mollato e ci hanno creduto, voglio ringraziare lo staff medico che mi ha messo a disposizione dei giocatori che 24 ore fa non potevano essere nella partita. Ci stiamo compattando nelle difficoltà, ma non abbiamo ancora fatto assolutamente niente. I ragazzi volevano in tutte le maniere questa vittoria. Sicuramente serve un equilibrio diverso, siamo partiti contratti e abbiamo subito dei gol che con più attenzione potevamo evitare. Se giochiamo sempre con questo carattere lotteremo fino alla fine ".

È stata una partita commovente.

"Mi auguro che questa vittoria possa toglierci la paura, abbiamo qualità che non sempre però corrisponde a una vittoria. Dobbiamo avere una mentalità da squadra, spesso forse abbiamo pensato più all'io che al noi. Forse all'inizio dell'anno per investimenti fatti non era programmato di trovarci in questa posizione, ma se siamo lì vuol dire che ci sono stati dei problemi, ora dobbiamo arrivare ad affrontare i 90' nella stessa maniera. L'aspetto a cui tengo è il carattere che stanno tirando fuori i ragazzi. Già domenica dopo la partita con l'Inter dissi ai ragazzi che continuando a giocare con questa grinta sicuramente potevamo ancora provare ad arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza".

Pereiro?

"Mi auguro possa diventare una risorsa. Anche lui deve crescere sotto l'aspetto caratteriale. Ci stiamo lavorando, speriamo di poter raggiungere l'obiettivo, ma da qui alla fine conteranno solo i fatti".

Joao Pedro e l'abbraccio con Kurtic?

"Dimostra il valore di questi ragazzi. Poteamo esserci noi al posto loro, sportivamente era giusto fare un gesto del genere. Tra l'altro Kurtic è stato un mio giocatore e sono andato anche io a salutarlo. Il calcio purtroppo è così, ma a fine gara tutto finisce. Resta sicuramente il bel gesto".