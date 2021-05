Cassano: "Se torna Allegri alla Juve cosa l'hanno mandato via a fare due anni fa?"

Ospite della BoboTV, Antonio Cassano commenta il possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: “Se dovesse tornare Allegri e può dire: io sono qua a distruggere la scelta fatta due anni fa. Cosa l’hai mandato via per prendere Sarri? Se torna Allegri sarà contento Allegri e sono contento per lui. Però la Juve che fa, un passo avanti e sette indietro? Però se non lui l’unico è Simone Inzaghi, non posso pensare a uno straniero”.