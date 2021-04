Chi per il dopo Dybala? Per Gazzetta.it ci sono 2 vie: una porta ad Aguero, l'altra a Kean

Chi alla Juventus in caso di addio di Paulo Dybala? Gazzetta.it fa il punto sull'eventuale successione dell'argentino in casa Juventus qualora le strade dovessero separarsi questa estate e fa due nomi. Una strada porta a Moise Kean, attualmente in prestito al PSG ma che non vuole tornare all'Everton. Quindi, magari con uno scambio, la Juve può provare a riportare a Torino l'attaccante della Nazionale. E poi c'è l'opzione Sergio Aguero, che lascerà il Manchester City in scadenza di contratto dopo undici anni. Il Kun ha delle possibilità anche a Barcellona ma la possibilità che il prossimo anno giochi con CR7 - si legge - non è da sottovalutare.