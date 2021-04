City, Guardiola: "Non è un'amichevole ma i giocatori di qualità sanno gestire bene queste partite"

Prima del match contro il PSG, il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di BT Sport: "Ho forse esagerato. Di sicuro non è una partita amichevole ma i giocatori di qualità sanno gestire bene le responsabilità, sanno gestire bene partite del genere e la vivono come una situazione normale. Noi abbiamo la nostra strategia di gara e cercheremo di metterla in pratica, essendo noi stessi, forti come squadra e farlo fino alla fine. Se vinceremo tanto meglio e se non lo faremo oggi, cercheremo di farlo a ritorno. Sappiamo giocare queste partite, dobbiamo difendere e attaccare tutti insieme. Sappiamo quanto loro siano forti nelle loro transizioni e quindi dobbiamo dare una possibilità ai nostri giocatori di mettere in mostra le loro qualità".