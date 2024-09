Ufficiale Como, ceduto in prestito fino a giugno Liam Kerrigan ai belgi dell'S.K. Beveren

Nuovo prestito per Liam Kerrigan, esterno offensivo irlandese del Como. Il giocatore classe 2000 dopo aver vissuto la seconda parte della passata stagione al Novara in Serie C, collezionando 9 presenze, è stato da poco ufficializzato come nuovo rinforzo dell'S.K. Beveren, formazione della Serie B belga.