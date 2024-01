Ufficiale Novara, arriva un centrocampista dalla B: è l'irlandese Kerrigan del Como

La Società Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Liam Kerrigan. Il calciatore giunge a titolo temporaneo, fino al 30/06/2024, dal Como 1907.

Cresce calcisticamente nella squadra della sua città natale, in Irlanda, arrivando a giocare nella massima serie del campionato nazionale, categoria in cui si afferma prima di essere acquistato dal Como, che lo porta in Italia per giocare in Serie B. Vanta delle presenze anche con le formazioni under 18 e 21 della nazionale irlandese.

Indosserà la maglia numero 17.

A Liam il benvenuto da parte del Club azzurro.