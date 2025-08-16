Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Como, Fabregas netto: "Se giochiamo così non c'è possibilità di vincere con la Lazio"

ieri alle 21:03Serie A
di Yvonne Alessandro
fonte dall'inviata al Sinigaglia

20.38 - Il Como vacilla per mezz'ora contro il Sudtirol, ma la doppietta di Douvikas in appena due minuti e il 3-1 calato da Da Cunha chiude i giochi e consegna il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ai lariani. A breve Cesc Fabregas presenzierà in conferenza stampa.

20.52 - Inizia la conferenza stampa.

Qual è l'indicazione più utile per questa sera?
"Manca tantissimo. Se giochiamo così non c'è nessuna opzione di vincere contro la Lazio. C'è tanta strada da fare, c'è tanta gente nuova, alla prima stagione da professionista e giovane, che deve cambiare la mentalità. Non si può fare da un giorno all'altro, però chiedo a loro di spingere tanto perché nel calcio non c'è tanto tempo. Siamo una società che sta cambiando tante cose, che sta spingendo per portare grandi talenti e che c'è un potenziale molto forte per fare molto bene nel futuro, però tanto lavoro da fare e tanta strada per creare".

C'è la possibilità di velocizzare questo percorso di crescita con un altro colpo? E in che ruolo?
"No, è tutto chiuso, siamo questi. Con un'opportunità di mercato si vedrà ma in questo momento stiamo così. A lavorare, alzare la testa da domani e preparare una partita importante in campionato contro la Lazio".

Alcuni ragazzi sono entrati molto in competizione tra loro per dimostrarle qualcosa...
"Io non posso fare un messaggio più chiaro, sono un po' triste, ho fatto un discorso. Abbiamo 20-22 giocatori di posizione, nel calcio chi vince la partita è chi entra dalla panchina, nel calcio moderno è troppo importante. Chiedo tanta energia a chi entra, che lotti per la famiglia e per il suo compagno e sorprendentemente oggi già 3-4 giocatori hanno fatto una brutta faccia e qualcuno è entrato con un'energia che non si può permettere. Ha perso tutte le palle che ha toccato e non va bene. Devo essere alcune volte più soft, altre più duro. Chi non lo capisce... non c'è spazio per gente così".

Come ha visto Morata? E sulla partita: cosa non è andato?
"Non doveva giocare ma lui si sente bene. Vogliamo andare un po' piano, però mi ha convinto di mandarlo in campo. Vedremo come andrà. Abbiamo iniziato in partita a fare tutto l'opposto di quello fatto in settimana, non abbiamo rispettato la struttura, ma la tattica è importante. Quello che penso io... con lo staff ci mangiamo la testa ore e ore, sappiamo quello che facciamo e quanto lavoriamo. Ma i primi 20 minuti non sono stati un atteggiamento giusto da parte nostra".

Contro queste squadre bisogna correre più di loro.
"Non devo dire niente perché l'ho già detto, però quando cominci a giocare male... la Serie A non ti regala opportunità, non ti perdona. Questo livello dobbiamo alzarlo, però abbiamo una vittoria e ci sono cose positive da guardare. Comunque tanta strada da fare e tanto da lavorare".

21.02 - Finisce la conferenza stampa.

