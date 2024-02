Contatto Giroud-Holm, Pioli: "Bravi loro, se non si mette le mani in faccia non vanno a rivederla"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'episodio che ha portato ad assegnarte il calcio di rigore all'Atalanta: nel primo tempo Daniele Orsato, infatti, ha fischiato un contatto tra Giroud e Holm dopo l'on field review: "È troppo poco per due cose, Holm si mette le mani in faccia, in testa e non è li che è stato colpito, già quello non va bene. È troppo poco per il metro di Orsato. Non oggi, in assoluto è l'arbitro che fischia meno falli, è un arbitro di livello europeo. Non fa niente, Holm si mette le mani in faccia se non fa questo...bravi loro perché se lui non si butta con le mani in testa non vanno a rivederlo".

Il tecnico ha poi parlato della prestazione dei suoi: "Se c'era una squadra che meritava di vincerla eravamo noi. Abbiamo giocato la miglior partita del mio Milan contro l'Atalanta, non li abbiamo fatti tirare in porta, abbiamo giocato con personalità e qualità. Potevamo segnare qualche gol in più, ma non ci siamo riusciti. Volevamo e meritavamo la vittoria".