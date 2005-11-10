Corvino svela: "Toni all'Inter era fatta, ma saltò. Tiago Gabriel? Ha avuto offerte dalla Premier"

Pantaleo Corvino, noto direttore sportivo fino allo scorso giugno operativo al Lecce, ha rilasciato un'intervista al podcast 'Scacchiere Nerazzurro' e rivelato un retroscena di mercato curioso che avrebbe legato Luca Toni all'Inter per un momento.

Il racconto

"Il caso più eclatante con l'Inter è che mi ricordo quando all'aeroporto di Verona, il passaggio con moduli già fatti tra Inter e Fiorentina per la cessione di Toni", l'esordio del dirigente 76enne. "Mancava solo la firma della Fiorentina, con Lele Oriali avevamo già la firma da parte dell'Inter per 25 milioni di euro. Poi scoppiò Calciopoli e la famiglia Della Valle decise di non apporre la firma", ha confidato Corvino. A proposito di mercato nerazzurro, in estate il gioiello del Lecce in difesa Tiago Gabriel è finito spesso per essere accostato alle preferenze della dirigenza meneghina, ma Corvino ha negato la possibilità: "Se è mai stato vicino all'Inter? No, devo essere sincero, ho avuto solo offerte da club della Premier".

Il passato viola

Nel corso dell'intervista, inoltre, ha parlato della sua doppia esperienza dal 2005 al 2012 e poi dal 2016 al 2019 alla Fiorentina: "Ci furono due squadre, ma preferii rimanere a Firenze. Mi trovavo bene con i Della Valle e con i tifosi", ha spiegato, nel ricordo di un periodo che portò - tra gli altri traguardi - la qualificazione alla Champions League.