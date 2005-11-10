Corvino su Conte: "Se sei etichettato come numero uno, puoi andare solo in una big"

Pantaleo Corvino è stato ospite nelle ultime ore di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Tra i vari temi affrontati (Juventus e non solo, qui le dichiarazioni integrali), il dirigente ex Lecce ha parlato anche del possibile futuro di Antonio Conte: "Ognuno di noi ha un'etichetta. Se sei etichettato come numero uno, puoi andare solo in una big. C'è solo da capire dove c'è più bisogno di lui".

Chi l'ha convinta di più finora in campionato?

"Quando mi fu chiesto a inizio campionato il calciatore che poteva sorprendere, dissi Kvernadze. E si sta confermando".

Che dice della Fiorentina?

"Ho lasciato un grande pezzo di cuore. Si è continuata la strada degli investimenti. Sono stati investimenti importanti, con una visione, che può essere sbagliata o meno. Paratici ha voluto cambiare tutto, con investimenti importanti, poi vedremo se sbagliati o meno, ma lo ha fatto con una visione. Sta arrancando insieme al Bologna. Serviva una rivoluzione? Ognuno conosce la sua squadra. Io anche cambiai tutto quando rischiammo un anno, e poi arrivammo in Champions. A volte cambi e ti riesce bene, altre volte soffri. Ma sono passate solo sei giornate ed è ancora presto fare un bilancio".