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Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
ieri alle 17:23Serie A
02.10.2026 17:23Serie A
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© foto di Federico Serra
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Il dirigente Pantaleo Corvino è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, parlando di vari temi legati al calcio. A cominciare dalla Juventus: "Ha sbagliato il centravanti? Credo avesse già dentro un attaccante che con Spalletti potesse essere quello giusto, Vlahovic. Il ragazzo e la società hanno fatto le loro scelte, e ha cercato la Juve di trovare altri attaccanti per cercare di essere protagonista, perché la Juve è una squadra che se la può giocare con tutte, lasciando perdere ora gli infortuni che la stanno condizionando. La Juve credo che l'attaccante lo abbia cercato, ora se quelli che ha trovato siano quelli giusti lo dirà il tempo. Sono attaccanti che, se andiamo a vedere i numeri... Kolo Muani non ha un trascorso per dire che sia quello giusto. Però vediamo, a volte si può essere smentiti dal campo".

Secondo lei si poteva trovare una soluzione con Vlahovic?
"Io ho conosciuto il ragazzo. Credo che in una Juve che non era troppo competitiva, che si stava formando, un attaccante, che ha anche degli infortuni e fa comunque 15-16 gol, non bisogna rimproverargli nulla. Bisogna capire poi le dinamiche interne e i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non rimanere".

Juve, non solo obiettivo minimo. Cosa può fare di più?
"Io sono sicuro che la Juve è condizionata dagli infortuni di elementi importanti, vedi Yildiz. C'era da aspettarsi di più ma con questi handicap siamo alla sesta giornata. Si capirà più avanti la situazione. Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma erano partite per questa lotta per i primi quattro posti. E poi ci sono Como e Atalanta. ma è ancora troppo presto per dire qualcosa. Magari recuperando gli infortunati la Juve può essere all'altezza delle altre. L'Inter non lascia spazio a niente. Il Napoli ha conteso gli ultimi scudetti, ma quest'anno sul mercato ha fatto poco perchè ha investito troppo e tanto per fare la squadra a Conte. Allegri non ha avuto mercato, quindi c'è un allenatore nuovo ma questo porta anche ad avere dei suoi riferimenti, dei calciatori con le caratteristiche che cerca. E così non è stato. E' la squadra di Conte, poi mettici pure gli infortuni importanti, e ora sta soffrendo. La Roma si sta confermando, con il lavoro di Gasperini che sta venendo fuori. Chi sta patendo come la Juve è il Milan. Credo che il calcio sia un'azienda e c'è un management che gestisce. Questo è mancato questa estate e può essere un motivo di sofferenza della squadra".

Chi l'ha convinta di più finora?
"Quando mi fu chiesto a inizio campionato il calciatore che poteva sorprendere, dissi Kvernadze. E si sta confermando".

Che idea si sta facendo del caos FIGC?
"La Nazionale è partita con un altro ciclo. Ma serve anche un gruppo di lavoro intorno al ct. L'allenatore ha bisogno di supporto. Un allenatore, se non c'è un gruppo di lavoro che lo supporta, può avere più difficoltà. Una figura come Bollini mi rassicura al suo fianco per esempio. La figura di Oriali è importante per Mancini, perché è stato un manager importante. Queste sono figure che formano un gruppo di lavoro che credo facciano partire col piede giusto la Nazionale. C'è da lavorare tanto, è logico, ma sono fiducioso per questo gruppo di lavoro. Si cerca una strada nuova, con tanti giovani. Ce ne sono di bravi, lavorando e dando più importanza alla Nazionale si può fare bene. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo in Federazione, leggo i giornali. Vedo la situazione di Malagò, ma se si è puntato su di lui, magari si può eleggere Malagò commissario. Visto che è stato voluto dai club, e lo sport deve governarsi da soli, si può nominare lui commissario".

Che dice della Fiorentina?
"Ho lasciato un grande pezzo di cuore. Si è continuata la strada degli investimenti. Sono stati investimenti importanti, con una visione, che può essere sbagliata o meno. Paratici ha voluto cambiare tutto, con investimenti importanti, poi vedremo se sbagliati o meno, ma lo ha fatto con una visione. Sta arrancando insieme al Bologna. Serviva una rivoluzione? Ognuno conosce la sua squadra. Io anche cambiai tutto quando rischiammo un anno, e poi arrivammo in Champions. A volte cambi e ti riesce bene, altre volte soffri. Ma sono passate solo sei giornate ed è ancora presto fare un bilancio".

Conosce il futuro di Conte?
"Ognuno di noi ha un'etichetta. Se sei etichettato come numero uno, può andare solo in big. C'è solo da capire dove c'è più bisogno di lui".

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