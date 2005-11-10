Genoa, caccia al nuovo direttore sportivo: tra i candidati anche Corvino, Pradè e Burdisso

Il Genoa guarda al futuro e ha iniziato a muoversi per individuare il possibile nuovo direttore sportivo. Il club rossoblù ha avviato i primi contatti con alcuni profili, in attesa della decisione definitiva di Diego Lopez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società ligure sta valutando diverse candidature per il ruolo dirigenziale. Tra i nomi presenti nella lista figurano anche due volti molto conosciuti in casa Fiorentina: Pantaleo Corvino e Daniele Pradè.

Il primo ha avuto un lungo rapporto con il club viola, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo in più periodi e contribuendo alla costruzione di diverse squadre durante la sua esperienza a Firenze. Pradè, invece, è stato protagonista di più cicli dirigenziali alla Fiorentina, prima dell'attuale fase. Tra gli altri profili monitorati dal Genoa ci sono Giovanni Rossi e Nicolas Burdisso, ex difensore con una lunga esperienza in Serie A.

La società rossoblù sta quindi valutando una rosa di nomi con caratteristiche differenti, alla ricerca della figura giusta a cui affidare la programmazione sportiva dei prossimi anni. La scelta finale arriverà dopo le valutazioni con Diego Lopez, il cui rapporto con il club ligure potrebbe interrompersi presto.