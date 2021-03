CR7 da rosso? Casarin: "Secondo il regolamento il fallo non era assolutamente da espulsione"

L'ex arbitro, Paolo Casarin, ai microfoni di Radio Rai, ha parlato dei tanti rigori assegnati in Serie A e del tanto discusso intervento a gamba tesa di Ronaldo su Cragno che secondo molti sarebbe stato da cartellino rosso: "Il calcio di rigore è una cosa fondamentale di questo gioco, il piccolo contatto non deve essere sanzionato. Ne vengono dati troppi. Credo che chi fa le regole debba non modificare il regolamento. Il rigore deve essere visto come un risarcimento in un'azione dove stavi per segnare. Ronaldo? Sono rimasto sorpreso dalla sua entrata su Cragno e sono andato a leggere attentamente le regole: in base a ciò che dice il regolamento il contatto non era assolutamente da rosso, visto che non c'era vigoria e cattiveria".