CR7, un silenzio di 50 giorni: la Juve non si sarebbe opposta all'addio, ma sembra troppo tardi

Anche il Corriere dello Sport questa mattina si concentra sul futuro di Cristiano Ronaldo. "Dietro al silenzio di questi ultimi circa cinquanta giorni ci sono tante riflessioni di Ronaldo e della Juve", si legge sul quotidiano. Dai messaggi social in cui non si parla mai di futuro in bianconero al ritorno di mister Allegri, passando per la via d'uscita cercata (e non trovata) da Jorge Mendes, fino al temporeggiare di CR7.

In assenza di richieste di cessione da parte del giocatore e di offerte ufficiali da parte di altri club, nessuno nel mondo bianconero ha preso così in considerazione - almeno pubblicamente - l'addio del campione portoghese prima della scadenza del suo contratto. E se è vero che dinanzi a una proposta concreta sul tavolo nessuno si sarebbe forse opposto alla partenza, oggi sembra ormai troppo tardi per poter immaginare una Juventus senza Cristiano Ronaldo. Almeno per un'altra stagione.