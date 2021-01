Crotone in vantaggio a San Siro contro l'Inter: è di Zanellato il primo gol del 2021

Crotone in vantaggio a San Siro contro l'Inter con Niccolò Zanellato. Minuto 12, Messias mette in mezzo dagli sviluppi di un calcio d'angolo un pallone perfetto per la testa del centrocampista classe '98 che in mischia trova lo 0-1. E' suo il primo gol in Serie A del 2021.