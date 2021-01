Crotone, Pereira: "Contro l'Inter conteranno i particolari"

Pedro Pereira, giocatore del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Partita che ci può dare il permesso di mettere in campo le nostre idee, soprattutto i particolari. Sarà una partita contro una squadra molto forte, dove i particolari faranno la differenza. L'approccio? L'abbiamo studiata nella maniera di mettere in campo le nostre idee e quello in cui crediamo, giocando contro una squadra cosi forte non possiamo sbagliare. Dobbiamo fare il meglio che possiamo".