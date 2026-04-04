Bologna, Italiano: "Fiducia totale in Orsolini, ora gira tutto male. Castaldo? È interessantissimo"

C'è un problema nel Bologna in questo momento ed è la scarsa vena realizzativa di Riccardo Orsolini. L'esterno offensivo dei rossoblù è un po' in crisi di gol e a Vincenzo Italiano è stato chiesto come potesse riuscire a farlo sbloccare. Il suo allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, ha risposto così: "Manca un mese e mezzo alla fine della stagione. È un momento in cui gira tutto nel verso sbagliato, mentre prima segnava da ogni angolazione. La nostra fiducia è totale e mi auguro che tutto ciò che gli passi per quel mancino riesca a trasformarlo in qualcosa di importante per noi".

Può esserci occasione per vedere Castaldo?

"È un ragazzo interessantissimo. Ha qualità e doti che secondo me può sfruttare molto bene. In questi due giorni è arrivato da noi con un sorriso smagliante e insieme a Castro si sta allenando come nostro secondo numero 9. L'avevo visto all'opera nello spareggio playout dello scorso anno e fu devastante".

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