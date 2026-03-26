TMW D'Amico sulla crisi del calcio italiano: "In campo sempre cinque giocatori italiani, tra cui il portiere"

Andrea D'Amico, ex agente di Rino Gattuso, in una chiacchierata esclusiva con TMW, nella rubrica "A tu per tu", prova a dare qualche risposta alla crisi di talento del calcio azzurro: “Il selezionatore deve cercare di individuare i calciatori e poi farli rendere al meglio. Qui pero non parliamo di un impegno che dura un mese. Questa è una finale. E Rino vorrà trasferire ai suoi calciatori questa responsabilità. Una volta arrivavi in Nazionale dopo un percorso importante, adesso va anche chi ha giocato meno”.

Gattuso ha definito la partita di oggi come la più importante della sua carriera.

“È sicuramente una delle più importanti. S’è preso la responsabilità di prendere la Nazionale con lo spettro di fare i playoff. E non andare al Mondiale per la terza volta non sarebbe bello”.

Il materiale non è di livello elevato. La Nazionale come può tornare ai fasti di un tempo?

“Se consideriamo che la Nazionale sia il vertice del nostro movimento dobbiamo darle nobiltà. Una volta se la Nazionale andava male si chiudevano le frontiere e si dava la possibilità di crescere ai nostri talenti. Oggi questo non è più possibile, ma si possono adottare delle misure di autonomia sportiva”.

Ad esempio?

“Giusto tesserare calciatori anche di altre nazionalità. Ma in campo devono esserci cinque calciatori italiani tra cui il portiere. Altrimenti il tecnico è costretto a convocare gente che non gioca o che gioca poche partite nei club”.