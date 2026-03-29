D'Amico: "Juventus, rinnovo di Spalletti segno di identità, gerarchie, idee. E sul mercato..."

La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Luciano Spalletti. La formazione bianconera riparte quindi dal suo allenatore che è pronto a legarsi col club della Continassa per i prossimi anni. L'agente Andrea D'Amico applaude la scelta della società e, nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, ha commentato: "La Juve negli ultimi anni ha cambiato troppo, e nel calcio moderno la prima operazione di mercato è sempre la stabilità tecnica".

Una decisione che, prosegue il noto agente, serve a dare una direzione chiara all'ambiente. Un segno di "identità, gerarchie, idee. Quando hai un allenatore forte e riconosciuto, anche il mercato diventa più semplice. I giocatori sanno dove vanno e perché. Non è solo una firma, ma un segnale al sistema".

Venendo invece alla squadra, mancano ancora diverse giornate alla fine del campionato con la zona Champions League che non è per niente distante. Occorrerà lottare fino all'ultimo con Como e Roma e poi impostare l'anno che verrà. E proprio gli acquisti necessari alla Juve ha concluso: "Non serve una rivoluzione. Occorrono 4 o 5 innesti veri, mirati. La Juve ha già una base importante, ora però bisogna alzare il livello medio e inserire qualità nei ruoli chiave".