Dal Belgio: Atalanta in contatto con l'entourage del centravanti Emmanuel Dennis

Emmanuel Dennis nel mirino dell'Atalanta. Attualmente in prestito al Colonia, l'attaccante nigeriano classe '97 non resterà nel club tedesco anche il prossimo anno per far ritorno al Club Brugge, società con cui ha un altro anno di contratto. Da scartare, riporta il sito HLN, la sua permanenza a Bruges il prossimo anno e per questo motivo può andar via a un buon prezzo, con l'Atalanta che dalla scorsa settimana ha preso contatti col suo entourage.