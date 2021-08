Dalla Serbia: Inter in pole position per il prestito di Luka Jovic dal Real Madrid

Non solo Edin Dzeko, l'Inter vuole fare un doppio colpo in attacco per sostituire Romelu Lukaku. E, stando a quanto si vocifera in Serbia, un obiettivo caldo sarebbe Luka Jovic. In uscita dal Real Madrid, l'attaccante classe '97 può partire in prestito e secondo il quotidiano Expreso il club nerazzurro sarebbe già in trattativa per il Real Madrid. Marotta e Ausilio sono in pole position, stavolta Jovic può arrivare davvero.