De Vecchi, ex allenatore di Locatelli: "Con lui la Juve acquisterebbe il nuovo Toni Kroos"

vedi letture

Walter De Vecchi promuove a pieni voti l'acquisto di Manuel Locatelli da parte della Juventus. Ex allenatore dell'attuale centrocampista del Sassuolo e della Nazionale ai tempi dei giovanissimi del Milan, De Vecchi ha così parlato di questa possibile operazione ai taccuini di 'Tuttojuve.com': "Lui può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, oppure a due come al Sassuolo. E un po' vedo che lo sta ricalcando anche l'Italia, con Jorginho e Locatelli al centro e Barella incursore. Manuel assomiglia sempre di più a Toni Kroos per visione di gioco e qualità in campo, è l'unico a cui lo accosterei. E' il centrocampista italiano che tocca più palloni, per cui dovrà andare in un club che ha il pallone. Gli auguro di avere la sua stessa carriera", ha detto.