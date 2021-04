Destro, gol e rinnovo automatico. Ballardini: "Ha il killer instinct, Shomurodov impari da lui"

Con il decimo gol in questo campionato, per il centravanti del Genoa Mattia Destro è scattato il rinnovo automatico del contratto col club di patron Preziosi per una ulteriore stagione. Un rendimento importante, sottolineato anche da Davide Ballardini al termine della partita: "Io Destro ora lo vedo sempre nel gioco. Se c'è da attaccare o difendere si muove e si fa vedere. Il difetto suo è che spesso durante la partita non lo vedevi, ora invece si dà da fare e corre. Ecco perché poi il premio arriva... I suoi compagni dicono che ha il killer instinct, e infatti a Shomurodov sto chiedendo di imparare da Destro".

