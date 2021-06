Dovbyk nuovo eroe ucraino. Interesse da parte di Torino e Real Sociedad

vedi letture

L'Ucraina ha in nuovo eroe nazionale in Artem Dovbyk, centravanti del 1997 del Dnipro, autore del gol all'ultimo secondo contro la Svezia ieri sera. Per lui c'è interesse un Italia e all'estero: il Torino ha chiesto informazioni, così come la Real Sociedad.