Dybala, relax e allenamenti a Miami: la Joya si prepara per la nuova stagione

vedi letture

Giornate di relax, ma anche di lavoro intenso per Paulo Dybala. L'argentino, attualmente in vacanza a Miami, sta seguendo un intenso programma di allenamento per presentarsi tirato a lucido all'inizio del ritiro bianconero, come testimoniato dal suo ultimo post su Instagram.