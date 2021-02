esclusiva Antonini: "Pirlo alla Allegri? Intelligente. Modulerà la squadra in base alle gare"

"Alla fine contano i risultati". Luca Antonini ex difensore del Milan esprime il suo punto di vista su Andrea Pirlo suo ex compagno di squadra in rossonero. Adesso il tecnico della Juve viene paragonato ad Allegri per il gioco più all'italiana espresso nelle ultime partite. E si è anche scatenato un dibattito su wuesta nuova visione tattica. "Se è simile ad Allegri o si ispira a lui - dice a Tuttomercatoweb.com - significa che Andrea è anche furbo. Nel calcio io dico 'non ti curar di loro ma guarda e passa' nel senso che, ripeto, contano i risultati e la gente può dire quel che vuole".

C'è però chi sostiene che questo tipo di strategia possa andar bene in Italia ma non in Europa. E ora riprende la Champions...

"Credo che Andrea abbia esperienza da giocatore in campo italiano e europeo, ha vinto ovunque e da tecnico saprà adattarsi anche in Europa. Se un allenatore capisce che ha determinati problemi fa bene a cambiare. In Italia puoi giocare in un modo ma non è detto che in Europa non possa modulare la squadra in base alle esigenze".

Dunque non è un passo indietro rispetto alle richieste della Juve?

"Sarri ha voluto proporre un calcio spettacolare ma non ci è riuscito, Andrea ci ha provato e se poi ha fatto un passo indietro ora questo può anche voler dire esser pronti a farne poi due in avanti. E' un tecnico che sa mettersi in gioco e cambiare le idee iniziali, lo reputo intelligente e non dico che sta sbagliando".

Ci sono insomma più modi per vincere...

"Il calcio è bello perchè nessuno pensava che anche il Leicester potesse vincere campionato".