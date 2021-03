esclusiva Brini: "Udinese ora più concreta. Stare nella propria metà campo non è negativo"

vedi letture

Fabio Brini, allenatore ed ex portiere del'Udinese è intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. E con lui si è parlato della formazione di Gotti, che ha raccolto 8 punti nelle ultime 4 gare. "Da parte del tecnico e della squadra c'è stata la consapevolezza di scendere in campo con una concretezza maggiore., Tatticamente sono state sfruttate le caratteristiche dei giocatori. Fino a qualche tempo fa l'Udinese cercava di proporre gioco, era bella a vedersi ma i risultati non arrivavano. C'è stato un cambio tattico ovvero: lavorare nella propria metà campo per poi sfruttare gli spazi a disposizione. Non è un atteggiamento negativo, anzi può essere una qualità in più. Llorente? Non può lavorare negli spazi a destra o sinistra ma se metti la palla alta, lo spagnolo la mette giù e fa la sponda per innescare gli esterni. Questo è il suo gioco, se qualcuno pensa che possa giocare diversamente, si sbaglia".

Clicca sotto per guardare