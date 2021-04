esclusiva Il Real in semifinale, visto da Madrid: "Difesa imperiale, può vincere la Decimocuarta"

vedi letture

Fuori il Liverpool, avanti il Real Madrid. La flor di Zidane è tutt'altro che appassita e, ancora una volta, i blancos si ritrovano così in semifinale di Champions League. Per commentare il passaggio del turno contro il Liverpool e il prossimo ostacolo inglese nel cammino verso la Decimocuarta (il Chelsea), TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto direttamente a Madrid Daniel Cayetano, giornalista spagnolo del portale Bernabéu Digital.

Cayetano, 3-1 in casa e 0-0 ad Anfield: il Real Madrid ha meritato questa semifinale secondo lei?

"In tutto e per tutto. Anche se ieri sera il Liverpool è stato forse superiore rispetto alla squadra di Zidane, non ci possiamo certo dimenticare della netta vittoria arrivata all'Estadio Alfredo Di Stéfano. Il Real ha ipotecato il discorso qualificazione in soli 90 minuti, meritando al 100% il passaggio di questo turno".

Qual è stata la chiave di questo doppio confronto?

"La determinazione dell'andata e la solidità difensiva del ritorno. I blancos in casa hanno travolto il Liverpool strappando un risultato molto favorevole, mentre in trasferta hanno stoicamente resistito all'assedio dei Reds. Nonostante fosse arrivata davvero al limite a livello fisico, complici anche le numerose assenze, la truppa di Zidane ha tirato fuori tutto il suo orgoglio e il suo spirito di sacrificio. La difesa merengue è stata veramente imperiale ad Anfield, tanto di cappello".

Questo Real Madrid può vincere la Decimocuarta?

"Adesso sì. Bisogna crederci perché il Real Madrid in questa stagione ha dimostrato di poter superare ogni avversità e, soprattutto, ogni avversario. In questa determinata competizione mister Zidane e i suoi calciatori vantano poi una grandissima esperienza: questo può fare la differenza sia in semifinale col Chelsea sia in un'eventuale finale. Ormai la partenza discontinua di inizio anno è soltanto un lontano ricordo, direi che il Real Madrid è tornato Real".