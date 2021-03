esclusiva Morales: "Con l'Ajax il pericolo è da tutte le parti ma la Roma se la gioca"

vedi letture

L'Ajax, il prossimo avversario della Roma in Europa League, analizzato da Massimo Morales allenatore e grande conoscitore del calcio internazionale. Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, ha detto: "Non è un avversario facile per la squadra di Fonseca anche perchè arriva dalla Champions ed è primo nel campionato. E' un mix di giovani talenti ed esperti, ben allenati da Ten Hag che è stato tecnico anche della seconda squadra del Bayern ed ha conoscenze vaste. La Roma è forte ma ai giallorossi poteva capitare di meglio. I punti di forza? Direi Klasssen molto esperto, il capitano Tadic nazionale serbo. Haller il centravanti francese, Blind e gli esterni Antony dos Santos e Neres. La linea difensiva con Tagliafico e Martinez è forte. Il pericolo con l'Ajax viene da tutte le parti, da più interpreti. E' una squadra che però può prestare il fianco al contropiede e sulle palle inattive ha qualche problemino"

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Morales: "Con l'Ajax il pericolo è da tutte le parti ma la Roma se la gioca"