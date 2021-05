ESCLUSIVA TMW - Piscedda: "Lazio, derby per continuare a sperare nel 4° posto. Persi troppi punti"

esclusiva Piscedda: "Lazio, derby per continuare a sperare nel 4° posto. Persi troppi punti"

Massimo Piscedda ha parlato del derby di Roma in programma domani e da ex laziale ha detto intervenendo al TMW News: "Conta tanto per entrambe, la Lazio spera ancora di agganciare il quarto posto, la Roma vuol fare uno sgambetto ai biancocelesti. Se la squadra di Inzaghi arriva quarta merita 7,5, altrimenti 6,5. Cosa è cambiato per la Lazio quest'anno? Ha perso punti quando non doveva, vedi udinese in casa, pareggi da evitare, ma la corsa Champions è stata più agguerrita. Capitolo allenatore? Vediamo ma io sono dell'idea che dopo 4-5 anni serve cambiare".

